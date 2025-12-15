پخش زنده
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفت: به مناسبت روز زن، رئیسجمهوری در مراسمی ویژه، با اهدای ۱۲۰۰ اثر صنایع دستی سیستان و بلوچستان به بانوان منتخب سراسر کشور، از نقش و جایگاه زنان در عرصههای مختلف قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحیده رخشانی با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیتهای صنایع دستی استان گفت : اهدای این تعداد آثار صنایع دستی به بانوان کشور توسط رئیس جمهور، فرصتی برایشناساندن هنرهای بومی و حمایت از صنعتگران زن این استان است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان با اشاره به نوع آثار افزود: این آثار شامل کوسنها، رومیزیها، تابلوها و انواع رو دوزیهای سنتی استان بود که هم جلوهای از هنر بانوان استان را نشان میدهد و هم ارزش فرهنگی و هویتی آنها را به نمایش میگذارد.
رخشانی گفت : در این مراسم، مرضیه حسن زهی، مدیرعامل انجمنامید زنان و نماینده صنعتگران استان، حضور داشت و به عنوان سخنران، درباره فعالیتهای بیش از ۶۰۰ بانوی صنعتگر تحت پوشش انجمن که غالباً در حاشیه شهر زندگی میکنند و با تلاش و خلاقیت خود، بخشی از هویت فرهنگی استان را حفظ و توسعه میدهند سخنرانی کرد و مورد قدردانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری قرار گرفت.