به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست بررسی مشکلات حوزه راه و مسکن شهرستان گلپایگان به طرح نهضت ملی مسکن گلپایگان هم اشاره کرد و گفت: دربخش طرح‌های مسکن مشکلات آماده‌سازی طرح نهضت اقدام ملی و تکمیل طرح‌های خیران مسکن‌ساز بررسی و مقرر شد پس از هماهنگی با یکی از بانک‌های عامل دارای سهمیه تسهیلات نهضت ملی، مجوز‌های استانی دریافت و تسهیلات تخصیص یابد.

حمیدرضا فلاح چم‌آسمانی درباره ساخت مدارس جدید در طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن گلپایگان نیز افزود: طبق توافق قبلی، لازم است ۴ مدرسه با مشارکت پنجاه درصدی اداره کل راه و شهرسازی استان احداث می‌شد که اکنون ۲ مدرسه به صورت ۱۰۰ درصدی در حال ساخت است.