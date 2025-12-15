پخش زنده
شهرداریها موظف هستند مدارک مربوط به معابر واقع در محدودههای مصوب بافتهای تاریخی را در سامانه بارگذاری کنند تا تخصیص قیر برای آنها پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست بررسی مشکلات حوزه راه و مسکن شهرستان گلپایگان به طرح نهضت ملی مسکن گلپایگان هم اشاره کرد و گفت: دربخش طرحهای مسکن مشکلات آمادهسازی طرح نهضت اقدام ملی و تکمیل طرحهای خیران مسکنساز بررسی و مقرر شد پس از هماهنگی با یکی از بانکهای عامل دارای سهمیه تسهیلات نهضت ملی، مجوزهای استانی دریافت و تسهیلات تخصیص یابد.
حمیدرضا فلاح چمآسمانی درباره ساخت مدارس جدید در طرحهای اقدام ملی و نهضت ملی مسکن گلپایگان نیز افزود: طبق توافق قبلی، لازم است ۴ مدرسه با مشارکت پنجاه درصدی اداره کل راه و شهرسازی استان احداث میشد که اکنون ۲ مدرسه به صورت ۱۰۰ درصدی در حال ساخت است.