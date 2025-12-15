به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: جلسه‌ای، بلافاصله پس از ابلاغ هشدار از سوی اداره‌کل هواشناسی استان یزد و سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد و آخرین وضعیت جوی استان یزد تا روز شنبه ۲۹ آذرماه مورد بررسی قرار گرفت.

بالاکتفی افزود: کارشناسان هواشناسی گزارش کاملی از پیش‌بینی شرایط جوی ارائه و دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد نیز گزارش اقدامات و آمادگی‌های خود را اعلام کردند.

وی ادامه داد: در این جلسه، وضعیت رودخانه‌ها، سیل‌بند‌ها و بند‌های خاکی استان یزد توسط شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل منابع طبیعی بررسی شد. مسئولان مربوط اعلام کردند که از ابتدای سال و به‌ویژه از فروردین‌ماه، بازبینی و مرمت سیل‌بند‌ها و بند‌های خاکی در دستور کار قرار گرفته و نقاط آسیب‌پذیر با همکاری فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی ترمیم یا بازسازی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: همچنین دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای فصول پاییز و زمستان، در ماه‌های مهر و آبان به تمامی اعضای ستاد و فرمانداران شهرستان‌ها به‌عنوان رؤسای ستاد‌های مدیریت بحران شهرستانی ابلاغ شده است. در جلسه اخیر نیز بر اجرای دقیق این دستورالعمل‌ها و رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید مجدد شد.

بالاکتفی افزود: بر اساس اعلام سازمان مدیریت بحران کشور، سطح هشدار هواشناسی از زرد به نارنجی ارتقا یافته است و نوع مخاطرات پیش‌بینی‌شده شامل بارش باران، بارش برف در مناطق سردسیر، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، احتمال تگرگ در نقاط مستعد و کاهش محسوس دما در نیمه غربی کشور است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شدت این سامانه جوی در استان یزد از روز چهارشنبه تا جمعه بیشتر خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: در ادامه، با تأکید استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام و وضعیت امکانات، ماشین‌آلات و ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان ارزیابی شده است. به گفته مسئولان، هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها وجود دارد و تمامی تمهیدات لازم مطابق دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی اتخاذ شده است.

بالاکتفی ضمن اطمینان‌بخشی به مردم اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها، اقدامات پیشگیرانه قبلی و آمادگی فعلی دستگاه‌ها، استان یزد آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط جوی پیشِ رو را دارد و امید می‌رود این بارش‌ها ضمن برکت، کمترین خسارت را به همراه داشته باشد.