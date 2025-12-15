نماینده استانی کمیته ملی ثبت پرندگان ایران در کردستان از ثبت و تأیید نخستین مشاهده گونه «مگس‌گیر سینه‌سرخ» در این استان خبر داد؛ ثبت این گونه پس از طی فرآیندی تخصصی و با تأیید کارشناسان داخلی و خارجی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، شورش وهابی، نماینده استانی کمیته ملی ثبت پرندگان و پستانداران ایران در کردستان، از ثبت یک گونه جدید پرنده برای این استان خبر داد و اظهار کرد: گونه «مگس‌گیر سینه‌سرخ» با نام علمی Ficedula parva برای نخستین‌بار در استان کردستان به ثبت رسیده است.

وی افزود: این ثبت حاصل پایش میدانی در پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شهر سنندج است که طی آن یک فرد از این گونه شناسایی و مستندسازی شد.

فرآیند تأیید این مشاهده زمان‌بر بود، چرا که علاوه بر کارشناسان داخلی، کارشناسان خارجی نیز باید آن را بررسی و تأیید می‌کردند.

وهابی با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: ثبت گونه‌های جدید پرندگان نشان‌دهنده تنوع زیستی قابل توجه استان کردستان و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی این منطقه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در آذرماه امسال موفق به ثبت سه گونه پرنده جدید برای استان شده‌ام و این موضوع حاصل پایش مستمر، حضور میدانی و فعالیت روزانه در نقاط مختلف استان است و ثبت گونه جدید کار ساده‌ای نیست و نیازمند دقت، تجربه و مستندسازی دقیق است.

به گفته وهابی، پایش و مشاهده این پرنده توسط وی انجام شده و شناسایی نهایی آن با مشارکت شورش وهابی، اُسکار کمبل، محسن ملاح، کرامت حافظی، هومن درودی و آرش حبیبی‌آزاد به تأیید رسیده است.