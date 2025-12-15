آگاهیبخشی، مهمترین راهکار پیشگیری از رفتارهای خودآسیبرسان در البرز است
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز گفت: افزایش سطح آگاهی تخصصی و عمومی، شناسایی بهموقع افراد در معرض خطر و توسعه زیرساختهای مشاورهای و درمانی، نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای شدید روانی و مرگهای قابل پیشگیری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، محمدجواد کاظمینی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز، از برگزاری سومین دوره کارگاه آموزشی «پیشگیری از رفتارهای خودآسیبرسان» در استان البرز خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه آموزشی به مدت دو روز و با هدف ارتقای سطح آگاهی، توانمندسازی و بهروزرسانی دانش فعالان حوزه سلامت روان برگزار شد.
وی با اشاره به شعار این دوره از کارگاهها با عنوان «با آگاهی از یکدیگر مراقبت کنیم»، افزود: مقابله با رفتارهای پرخطر و آسیبهای جدی روانی نیازمند افزایش آگاهی عمومی، حساسیت اجتماعی و بهرهگیری از رویکردهای علمی و بهروز است و فعالان این حوزه باید همواره دانش و مهارتهای تخصصی خود را ارتقا دهند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز با بیان اینکه برگزاری مستمر کارگاهها و همایشهای آموزشی بهصورت دورهای در دستور کار استان قرار دارد، گفت: در این دوره از اساتید برجسته کشوری، از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و اساتید توانمند استان البرز دعوت شده تا زمینه انتقال دانش روز و تبادل تجربه میان متخصصان فراهم شود.
کاظمینی با تأکید بر نقش کلیدی روانشناسان، مددکاران اجتماعی، اساتید دانشگاه، سوپروایزرها و کادر درمان بیمارستانها در ارتقای سلامت روان جامعه، تصریح کرد: افزایش سطح آگاهی این گروهها یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از رفتارهای خودآسیبرسان است و شناسایی بهموقع افراد در معرض خطر و هدایت آنان به مراکز تخصصی میتواند از بروز پیامدهای جبرانناپذیر جلوگیری کند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سالهای اخیر در استان البرز بیان کرد: توسعه زیرساختهای درمانی، افزایش تختهای بیمارستانی، راهاندازی و گسترش مراکز مشاوره «سراج» و تقویت سایر مراکز مشاورهای، موجب کاهش معنادار مرگهای قابل پیشگیری ناشی از آسیبهای شدید روانی در استان شده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری البرز همچنین از اجرای یک پژوهش بومی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد و افزود: نتایج این پژوهش به دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ شده تا عوامل اولویتدار بروز رفتارهای خودآسیبرسان را مبنای برنامهریزی و اقدامات خود قرار دهند.
کاظمینی با اشاره به اهمیت سلامت روان دانشآموزان اظهار کرد: طرح «نماد» با تأکید استاندار البرز در مدارس استان تقویت شده و غربالگری دانشآموزان بهصورت جدی دنبال میشود؛ بهگونهای که در صورت شناسایی افراد در معرض خطر، مداخلات لازم از اقدامات آموزشی و پیشگیرانه تا خدمات درمانی و در موارد ضروری بستری، در کوتاهترین زمان ممکن انجام میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای آموزشی برای اولیا، مربیان و کارکنان دستگاههای اجرایی استان با هدف افزایش آگاهی عمومی در دستور کار قرار دارد و این برنامهها با جدیت ادامه خواهد یافت. امیدواریم با تداوم اقدامات علمی، آموزشی و حمایتی، بتوانیم گامهای مؤثرتری در مسیر کنترل آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه برداریم.