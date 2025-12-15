به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این رقابت‌ها با حضور ۳۴ بازیکن پیشکسوت استان، آذرماه به میزبانی باشگاه آتلانتیس شهر مشهد و به‌صورت گروهی ـ حذفی برگزار شد که در پایان، «یاسر دانشمند» با عملکردی درخشان و غلبه بر رقبا، عنوان قهرمانی نخستین دوره این مسابقات را از آن خود کرد.

مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور محمدزاده رئیس هیئت بیلیارد و بولینگ استان، حامد ممتاز دبیر هیئت، رضا پاک‌فطرت رئیس کمیته پیشکسوتان، جمعی از پیشکسوتان و ورزشکاران برگزار و از نفرات برتر، عوامل اجرایی و میزبان مسابقات قدردانی شد.

یاسر دانشمند و محسن حامد، به ترتیب اول و دوم و مهران مقدم و علی هوشنگ‌پور به ترتیب مقام سوم مشترک را کسب کردند.