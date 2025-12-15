پخش زنده
سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: کاهش درآمدهای تخصصی و عقبماندن تعرفهها از تورم، باعث شده بسیاری از پزشکان جوان به حوزههای زیبایی روی آورند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفریان، سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت رشتههای تخصصی و فوقتخصصی پزشکی گفت: از مجموع ۲۵ رشته فوقتخصصی، تنها چهار رشته شامل گوارش بزرگسالان، غدد بزرگسالان، جراحی پلاستیک و ریه کودکان متقاضی دارند و ۲۱ رشته دیگر عملاً خالی مانده است.
وی با تأکید بر اینکه اجبار و تعهد قانونی نمیتواند مشکل کمبود داوطلب را حل کند، اظهار داشت: در اغلب رشتههای فوقتخصصی بین ۲۰ تا ۹۰ درصد ظرفیتها خالی است؛ بهطور مثال در رشته جراحی عروق ۸۵ درصد ظرفیتها بدون متقاضی مانده است. در حال حاضر آزمون فوقتخصصی در اکثر رشتهها غیررقابتی شده و هر داوطلبی که شرکت کند پذیرفته میشود.
جعفریان راهکار اصلی را تغییر رویکرد دانست و گفت: به جای اجبار باید سیاستهای تشویقی اجرا شود. اگر پزشک متخصصی به مناطق محروم اعزام میشود، باید درآمد ثابت و بالاتر برای او تضمین شود. همچنین تأمین محل اقامت و کاهش مدت تعهدات میتواند انگیزه ایجاد کند.
سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیتهای خالی در رشتههای تخصصی گفت: امسال حدود ۵۷۰۰ ظرفیت اعلام شد که نزدیک به ۱۹۰۰ صندلی خالی مانده است. بیشترین کمبود در رشتههای بیهوشی، طب اورژانس، عفونی، کودکان و اخیراً زنان و داخلی مشاهده میشود. این در حالی است که رشتههای مادر مانند داخلی، جراحی، کودکان و زنان برای نظام سلامت حیاتی هستند.
وی علت اصلی کاهش داوطلبان را مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و اظهار داشت: پزشکان جوان با سن متوسط ۳۰ تا ۴۰ سال، وقتی میبینند درآمد تخصصی تضمینشده نیست و تعرفهها بسیار عقبتر از تورم جامعه است، ترجیح میدهند به کارهای دیگر از جمله حوزه زیبایی روی بیاورند. در نتیجه بسیاری از صندلیهای تخصصی و فوقتخصصی خالی میماند.
سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت افزود: در یک سال گذشته دو بار حقوق دستیاران افزایش یافته و از حداقل حقوق رسمی کشور بالاتر رفته است. همچنین مزایای شغلی شامل سابقه و بیمه به آنها اضافه شده و سامانهای برای گزارش سوءرفتار حرفهای راهاندازی شده که تاکنون ۱۰۵ گزارش در آن ثبت شده است.
جعفریان در پایان تأکید کرد: اصلاح حکمرانی سلامت نیازمند تغییر قوانین مجلس است. وزارت بهداشت تنها میتواند پیشنهاددهنده باشد. باید به جای سیاستهای مبتنی بر اجبار، با فراهمسازی امکانات و مشوقهای مالی و رفاهی، شرایطی ایجاد کنیم که پزشکان خود داوطلب خدمت در رشتههای تخصصی و فوقتخصصی شوند.