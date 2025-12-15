به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید رحمانی‌خلیلی مسئول کمیته سرمایه‌گذاری هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام و معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان با اشاره به رویکرد توسعه‌محور این جشنواره گفت: در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تعداد ۱۸۰ فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شناسایی، احصا و آماده ارائه‌شده که این فرصت‌ها مطابق با استاندارد‌ها و الگو‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند.

مسئول کمیته سرمایه‌گذاری هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام افزود: این فرصت‌ها در قالب Summary Sheet‌های تخصصی و با در نظر گرفتن چارچوب‌ها و شاخص‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) تهیه‌شده‌اند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با شفافیت، دقت و اطمینان بیشتری نسبت به بررسی و تصمیم‌گیری اقدام کنند.

او بابیان اینکه این بسته‌های سرمایه‌گذاری حوزه‌های متنوعی را پوشش می‌دهند، تصریح کرد: فرصت‌های تعریف‌شده در بخش‌های منابع طبیعی، اوقاف، شرکت آب منطقه‌ای، میراث‌فرهنگی، محیط‌زیست و همچنین حوزه ماهیان خاویاری طراحی‌شده و تلاش شده است مزیت‌های نسبی هر بخش به‌صورت دقیق و کاربردی تشریح شود.

رحمانی‌خلیلی مجموع حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این ۱۸۰ فرصت را حدود ۸۵ همت عنوان کرد و گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد با تحقق این طرح‌ها، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۳۵ هزار نفر فراهم خواهد شد که نقش قابل‌توجهی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار منطقه‌ای ایفا می‌کند.

او با تأکید بر ظرفیت‌های جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام در حوزه دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: این جشنواره تنها یک رویداد فرهنگی نیست، بلکه بستری مهم برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری استان و کشور محسوب می‌شود و می‌تواند پل ارتباطی مؤثری میان سرمایه‌گذاران و متولیان بخش‌های مختلف باشد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در پایان خاطرنشان کرد: کمیته سرمایه‌گذاری تلاش کرده است از این فرصت بین‌المللی به بهترین شکل استفاده کند تا ضمن معرفی بسته‌های آماده و دارای توجیه فنی و اقتصادی، مسیر جذب سرمایه‌گذاری هدفمند و پایدار در حوزه گردشگری هموار شود.