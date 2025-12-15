پخش زنده
مدیر کل دفتر روانشناختی و امور مشاوره بهزیستی گفت: سه هزار زوج جوان در قالب برنامه ارتقای سلامت روان، تحت پوشش خدمات آموزشی و مشاورهای این سازمان قرار گرفتهاند. وی از مراجعه سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به مراکز مشاوره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم غفاری در نشست کارشناسی دفتر مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با رئیس این سازمان با اعلام این خبر گفت: برنامه سلامت روان زوجین جوان با هدف کاهش تعارضات زناشویی و پیشگیری از طلاق در حال اجراست و تا کنون حدود سه هزار زوج جوان از این طرح بهرهمند شدهاند.
وی افزود: طبق دادههای بهزیستی، ۲۸ درصد از زوجین شناساییشده در گروه پرخطر قرار دارند که این زوجها ۱۶ ساعت آموزش مهارتهای ارتباطی و چهار جلسه مشاوره تخصصی دریافت کرده و برای مدت پنج سال بهصورت مستمر رصد و پیگیری میشوند به طوری که مداخلات هدفمند برای آنها در حال اجراست.
غفاری افزود: ارزیابیهای اولیه نشان میدهد در سال نخست زندگی مشترک، عمده مشکلات زوجین مربوط به مرزبندی خانوادگی و روابط زناشویی است و در سالهای بعد، چالشهای مربوط به فرزندپروری بیشتر نمود پیدا میکند که تمامی خدمات این طرح بهصورت رایگان و از طریق مراکز سلامت روان محلی ارائه میشود.
رئیس سازمان بهزیستی هم دراین نشست گفت:سلامت روان سهمی تعیینکننده در رفاه جامعه دارد و حرکت به سمت تخصصیسازی خدمات مشاوره و تربیت مشاوران درحوزههایی نظیر اوتیسم، سالمندی و ناشنوایان از اولویتهای مهم این سازمان است.
سید جواد حسینی افزود: در همین راستا، سازمان بهزیستی اجرای ۳۱ کارگاه کشوری و ۲۴ دوره آموزشی در سال جاری در دستور کار دارد که طی آن، بیش از ۴۳۰۰ مشاور و روانشناس در زمینههای مختلف آموزش خواهند دید.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: همچنین برنامهریزی برای راهاندازی سامانه جامع مشاوره متصل به هوش مصنوعی و تدوین دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره آنلاین نیز در حال انجام است.
وی همچنین بر ضرورت توسعه آموزش مهارتهای زندگی برای تمامی اقشار جامعه تأکید کرد و افزود:این طرح تاکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر-ساعت آموزش را در سراسر کشور پوشش داده است.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به شرایط پرتنش اجتماعی کنونی تأکید کرد:جامعه امروز با تغییرات سریع و همهجانبه روبهروست و افزایش تنشها، ضرورت پرداختن به سلامت روان را دوچندان کرده است.
به گفته او، در سیاستهای جدید بهزیستی، پیوند میان مراکز مشاوره، پایگاههای سلامت روان و طرحهای خانوادهمحور مانند تحکیم خانواده تقویت خواهد شد تا خدمات مشاورهای با عدالت و کیفیت بیشتری در اختیار اقشار مختلف، بهویژه زوجین جوان قرار گیرد.