مدیر کل دفتر روانشناختی و امور مشاوره بهزیستی گفت: سه هزار زوج جوان در قالب برنامه ارتقای سلامت روان، تحت پوشش خدمات آموزشی و مشاوره‌ای این سازمان­ قرار گرفته‌اند. وی از مراجعه سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به مراکز مشاوره خبر داد. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ­ابراهیم غفاری در نشست کارشناسی­ دفتر مشاوره و امور روان‌شناختی سازمان بهزیستی کشور با رئیس این سازمان با اعلام این خبر گفت:­­ برنامه سلامت روان زوجین جوان با هدف کاهش تعارضات زناشویی و پیشگیری از طلاق در حال اجراست و تا کنون حدود سه هزار زوج جوان از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: طبق داده‌های بهزیستی، ۲۸ درصد از زوجین شناسایی‌شده در گروه پرخطر قرار دارند که این زوج‌ها ­۱۶ ساعت آموزش مهارت‌های ارتباطی و چهار جلسه مشاوره تخصصی دریافت کرده و برای مدت پنج سال به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شوند به طوری که ­مداخلات هدفمند برای آنها در حال اجراست.

غفاری افزود: ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد در سال نخست زندگی مشترک، عمده مشکلات زوجین مربوط به مرزبندی خانوادگی و روابط زناشویی است و در سال‌های بعد، چالش‌های مربوط به فرزندپروری بیشتر نمود پیدا می‌کند که تمامی خدمات این طرح به‌صورت رایگان و از طریق مراکز سلامت روان محلی ارائه می‌شود.

­رئیس سازمان بهزیستی هم دراین نشست گفت:­­سلامت روان سهمی تعیین‌کننده در رفاه جامعه دارد و حرکت به سمت تخصصی‌سازی خدمات مشاوره و تربیت مشاوران درحوزه‌هایی نظیر اوتیسم، سالمندی و ناشنوایان از اولویت‌های مهم این سازمان است.

سید جواد حسینی افزود: در همین راستا، سازمان بهزیستی ­اجرای ۳۱ کارگاه کشوری و ۲۴ دوره آموزشی در سال جاری در دستور کار دارد­ که طی آن، بیش از ۴۳۰۰ مشاور و روان‌شناس در زمینه‌های مختلف آموزش خواهند دید.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: همچنین برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه جامع مشاوره متصل به هوش مصنوعی و تدوین دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره آنلاین نیز در حال انجام است.

وی همچنین­ بر ضرورت توسعه آموزش مهارت‌های زندگی برای تمامی اقشار جامعه تأکید کرد و افزود:­این طرح تاکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر‌-‌ساعت آموزش را در سراسر کشور پوشش داده است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به شرایط پرتنش اجتماعی کنونی تأکید کرد:جامعه امروز با تغییرات سریع و همه‌جانبه روبه‌روست و افزایش تنش‌ها، ضرورت پرداختن به سلامت روان را دوچندان کرده است.

به گفته او، در سیاست‌های جدید بهزیستی، پیوند میان مراکز مشاوره، پایگاه‌های سلامت روان و طرح‌های خانواده‌محور مانند تحکیم خانواده تقویت خواهد شد تا خدمات مشاوره‌ای با عدالت و کیفیت بیشتری در اختیار اقشار مختلف، به‌ویژه زوجین جوان قرار گیرد.