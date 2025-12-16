به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه ، مشارکت بخشِ خصوصی و تسهیل در واگذاریِ قانونیِ زمین هایِ شهرک‌های صنعتی، منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی، برای ایجاد مزارع خورشیدی را خواستار شد.

فرج الله ایلیات معاون امور عمرانی استاندار سمنان هم گفت: تاکنون ۱۸۲ مگاوات برقِ خورشیدی تولید و وارد شبکه توزیع شده و طرح‌های توسعه‌ای برای تولید ۳۶۴ مگاوات برقِ خورشیدی ادامه دارد.

وی از سرمایه گذارانِ بخش خصوصی خواست برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند.