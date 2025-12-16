پخش زنده
امروز: -
اعضای جلسه توسعه نیروگاهی تجدید پذیر در خصوص رفع ناترازیهای برق با اجرای نیروگاه های خورشیدی در استان سمنان برنامه ریزی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این جلسه ، مشارکت بخشِ خصوصی و تسهیل در واگذاریِ قانونیِ زمین هایِ شهرکهای صنعتی، منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی، برای ایجاد مزارع خورشیدی را خواستار شد.
فرج الله ایلیات معاون امور عمرانی استاندار سمنان هم گفت: تاکنون ۱۸۲ مگاوات برقِ خورشیدی تولید و وارد شبکه توزیع شده و طرحهای توسعهای برای تولید ۳۶۴ مگاوات برقِ خورشیدی ادامه دارد.
وی از سرمایه گذارانِ بخش خصوصی خواست برای احداث نیروگاههای خورشیدی اقدام کنند.