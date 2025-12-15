رماندار ویژه شهرستان کرج گفت: برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیک، گامی مؤثر در افزایش شفافیت، سرعت و سهولت مشارکت شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «امروز البرز»، ضمن تشریح روند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بر اهمیت مشارکت حداکثری اقشار مختلف جامعه در فرآیند ثبت‌نام و حضور در این رویداد مهم مردمی تأکید کرد.

مهدی مهرور با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا به صورت الکترونیک، این شیوه را گامی مؤثر در افزایش شفافیت، سرعت و سهولت مشارکت شهروندان دانست و اظهار کرد: انتخابات شورا‌ها فرصتی ارزشمند برای نقش‌آفرینی مستقیم مردم در اداره امور محلی و توسعه پایدار شهری و روستایی است.

وی با دعوت از تمامی اقشار جامعه برای حضور فعال در ثبت‌نام انتخابات شوراها، تصریح کرد: شورا‌های اسلامی نیازمند حضور نیرو‌های متخصص، متعهد و دغدغه‌مند از میان احزاب، اصناف، فعالان فرهنگی، مهندسان، پزشکان و سایر گروه‌های اجتماعی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیاز‌های متنوع شهر و روستا باشند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج با تأکید بر نقش کلیدی پارلمان شهری در تصمیم‌سازی و نظارت بر امور شهری افزود: شورا‌های اسلامی شهر تأثیر مستقیمی در توسعه زیرساخت‌های عمرانی، بهبود وضعیت ترافیکی، گسترش حمل‌ونقل عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند و انتخاب آگاهانه اعضای شورا می‌تواند مسیر پیشرفت و توسعه شهر را هموارتر کند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت در انتخابات شوراها، مشارکت در آینده شهر و کشور است و هر شهروند می‌تواند با حضور مسئولانه خود، سهمی مؤثر در آبادانی، پیشرفت و توسعه همه‌جانبه ایران اسلامی داشته باشد.