به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه شب یلدا، مسئولان نظارتی استان مازندران برای حفظ آرامش در بازار، طرح مشترک نظارتی ویژه‌ای را از ۱۵ آذر تا دوم دی‌ماه به مدت ۱۷ روز اجرا می‌کنند.

حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در گفت‌وگو با بخش پیگیری خبر ۲۰ شبکه مازندران توضیح داد: این طرح امسال برای نخستین بار در سه حوزه اصلی اجرا می‌شود؛ نخست در حوزه کالا و خدمات شامل بررسی قیمت‌ها، درج قیمت و رعایت وظایف صنفی به‌ویژه در آجیل‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و شیرینی‌فروشی‌ها که اقلام پرتقاضا در شب یلدا هستند.

وی افزود: دومین حوزه، نظارت بهداشتی است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان انجام می‌شود و سومین بخش نیز بررسی اوزان کالاهای بسته‌بندی شده با همکاری اداره‌کل استاندارد خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی گفت: شکایات مردم از طریق پیامک ۳۰۰۰۰۱۳۵، تلفن سه‌رقمی ۱۳۵ و همچنین شماره ۱۲۴ صنعت و معدن دریافت می‌شود. این شکایات ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز بررسی و رسیدگی خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح نظارتی با هدف آرامش بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایام شب یلدا دنبال می‌شود.