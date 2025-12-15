به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جمع خبرنگاران گفت: با گذشت ۳ ماه از فصل سرما و شیوع بیماری‌های تنفسی تاکنون تست ۲۰ درصد از مراجعه کنندگان نسبت به آنفولانزا مثبت بوده است و کمتر از یک درصد از تست‌های کووید هم مثبت شده است.

ایلامی با بیانی اینکه چهل درصد تست‌های آنفولانزا برای بیماران بستری مثبت شده است، افزود: آنفولانزا در افراد دارای بیماری زمینه‌ای خطرناک است و در یک ماه اخیر سبب مرگ شش نفر از این بیماران شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری بهترین راه حفظ سلامت جامعه است افزود: خودداری از تجمع‌های غیرضروری، شستن مکرر دست‌ها، استفاده از ماسک پیش از ابتلا، مصرف مایعات و مرکبات و مراجعه به پزشک پس از ابتلا به بیماری آنفولانزا بهترین راه مقابله با این بیماری است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه بهترین زمان تزریق واکسن پیشگیری از آنفولانزا آبان ماه هر سال است افزود: افراد سالمند هم اکنون با تزریق این واکسن می‌توانند خطر ابتدا به آنفولانزا را کاهش دهند.

بیماری آنفولانزا از دو روز قبل از بروز علائم تا هفت روز پس از ابتلا می‌تواند از بیمار به دیگران منتقد شود.