غلامرضا کوشکی، رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه انرژی خبرگزاری صدا وسیما، گفت: طی یکی، دو روز گذشته از ابتدای هفته کاهش دما و سرما در کشور کاملا محسوس است به طوری که در روز جمعه میزان مصرف گاز در بخش خانگی حدود ۵۲۰ میلیون مترمکعب بود و طی دو روز گذشته در ۲۴ آذر ماه این مصرف به حدود ۵۹۰ میلیون متر مکعب رسیده است این در حالی است که ۷۰ درصد از گاز تولیدی در این بخش مصرف شده است

وی ادامه داد: طبق پیش بینی‌های به عمل آمده در روز‌های آینده تداوم سرما در کشور را داریم و میزان مصرف روند افزایشی را طی خواهد کرد؛ به طوری که در پایان هفته انتظار داریم میزان مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری به ۶۵۰ میلیون متر مکعب برسد.

رئیس مرکز کنترل شبکه راهبری گاز کشور افزود: ما در شرکت ملی گاز در تلاش هستیم تا پایداری شبکه گاز و تولید را حفظ کنیم و از همه هموطنان خواهشمندیم با مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف ما را یاری کنند تا در هیچ نقطه کشور دچار افت فشار یا قطع گاز نشویم.