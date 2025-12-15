پخش زنده
شمشیرباز اصفهانی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ اپه ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد رضایی از اصفهان برجایگاه نخست رقابتهای جایزه بزرگ اپه بزرگسالان کشور (گرامیداشت یاد و خاطره زندهیاد استاد سید حسین عابدی) ایستاد.
محمد اسماعیلی از زنجان نیز در این رقابتها دوم شد و شاهین قاسمی از مازندران و احمدرضا کنعانی از اردبیل به طور مشترک بر جایگاه سوم ایستادند.
در این مسابقات به میزبانی سالن شهید کلاهدوز تهران، ۶۱ شمشیرباز از ۱۰ استان کشور حضور داشتند.
زندهیاد استاد سید حسین عابدی از بنیانگذاران شمشیربازی استان مازندران و از استادان برجسته این رشته در کشور به شمار میرفت.