مدیر پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی گفت: واحد‌های فناور این نهاد با پشتوانه یک پارک، دو پردیس، ۲۴ مرکز رشد و ۴۳ مرکز نوآوری در نمایشگاه حضور فعال دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سمیه قربانی، مدیر پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری جهاددانشگاهی ، با اشاره به حضور گسترده واحدهای فناور این نهاد در بیست‌وششمین نمایشگاه پژوهش و فناوری کشور، تأکید کرد؛ این نمایشگاه آوردگاه نهایی و نمایش‌دهنده آخرین و اثرگذارترین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه کشور است و جهاددانشگاهی به واسطه شبکه گسترده ساختارهای فناوری و نوآوری خود، نقش فعالی در این رویداد ایفا کرده است.

نمایشگاه پژوهش؛ آوردگاه نهایی دستاوردهای فناورانه کشور

وی با بیان اینکه بیست‌وششمین نمایشگاه پژوهش و دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور فرصتی است که پژوهشگران و فناوران پس از یک سال تلاش مستمر، خروجی فعالیت‌های خود را ارائه می‌کنند، اظهار کرد: این نمایشگاه در واقع محل عرضه بهترین و جدیدترین دستاوردهای پژوهش و فناوری در سطح ملی است.

شبکه گسترده جهاددانشگاهی در خدمت نوآوری

این مقام مسئول با اشاره به ظرفیت‌های جهاددانشگاهی توضیح داد: یکی از ویژگی‌های مثبت جهاددانشگاهی، برخورداری از شبکه‌ای گسترده از ساختارهای سازمانی در سراسر کشور است که این امکان را فراهم کرده تا خدمات فناوری و نوآوری به‌صورت سراسری ارائه شود و ارتباط مستمری با فناوران، نوآوران، صاحبان ایده و شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار باشد.

قربانی افزود: در حال حاضر ذیل جهاددانشگاهی، یک پارک علم و فناوری، دو پردیس علم و فناوری، ۲۴ مرکز رشد و ۴۳ مرکز نوآوری فعال هستند که به‌صورت مستمر خدمات حمایتی، مشاوره‌ای و توانمندسازی را به شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و کسب‌وکارهای نوپا ارائه می‌دهند.

پوشش کامل مسیر ایده تا تجاری‌سازی

وی با بیان اینکه گستره خدمات جهاددانشگاهی تمام مسیر شکل‌گیری یک کسب‌وکار فناورانه را پوشش می‌دهد، گفت: این خدمات از مرحله ارزیابی اولیه ایده و امکان‌سنجی تبدیل آن به کسب‌وکار آغاز می‌شود و تا زمانی که ایده به یک محصول تجاری‌سازی‌شده و آماده ورود به بازار تبدیل شود، ادامه دارد. تلاش شده است هر ساله در نمایشگاه هفته پژوهش، حضور نمایندگان این ساختارها به‌صورت کامل و منسجم فراهم شود.

حضور شرکت‌های دانش‌بنیان از سراسر کشور

مدیر پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری جهاددانشگاهی با اشاره به ترکیب شرکت‌کنندگان در نمایشگاه امسال بیان کرد: در این دوره، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور از اقصی نقاط کشور از جمله اردبیل، ایلام، سمنان، البرز، خراسان رضوی، لرستان و آذربایجان شرقی در کنار یکدیگر حضور دارند و آخرین دستاوردهای خود را ارائه می‌کنند.

رونمایی از محصولات دانش‌بنیان با اثرگذاری بالا

قربانی با تأکید بر کیفیت محصولات ارائه‌شده گفت: امسال در حوزه‌های تخصصی مختلف شاهد عرضه محصولاتی بودیم که برای نخستین‌بار ارائه می‌شدند و از نظر سطح فناوری و میزان اثرگذاری، بسیار قابل توجه بودند.

وی با اشاره به یکی از این دستاوردها توضیح داد: یکی از محصولات ارائه‌شده، فرآورده‌ای دانش‌بنیان در حوزه پزشکی است که بر پایه سلول‌های کشنده طبیعی آلوژنیک مشتق از اهداکنندگان سالم توسعه یافته و در درمان تومورهای مغزی و سایر تومورهای بافتی کاربرد دارد؛ محصولی که علاوه بر سطح ملی، قابلیت اثرگذاری در سطح بین‌المللی را نیز دارد. محصول شاخص دیگر، پروتز پیشرفته دست مصنوعی است که از نظر ظاهری و کارکردی به‌شدت به دست واقعی شباهت دارد و می‌تواند کیفیت زندگی افراد دارای قطع عضو را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

اهمیت فناوری در بهبود کیفیت زندگی مردم

وی با بیان اینکه در ارزیابی محصولات فناورانه، علاوه بر سطح تکنولوژی، میزان اثر اجتماعی و انسانی آن‌ها اهمیت بالایی دارد، اظهار کرد: محصولاتی که امسال معرفی شدند، به‌ویژه در حوزه پزشکی، می‌توانند نقش مهمی در کاهش آلام انسانی، بهبود کیفیت زندگی بیماران و بازگرداندن توانمندی به افراد دارای محدودیت‌های جسمی ایفا کنند. نمایشگاه هفته پژوهش زمانی برای عموم مردم امیدبخش می‌شود که بتوانند فناوری را از نزدیک لمس کنند و تأثیر آن را در زندگی روزمره خود ببینند.

تمرکز امسال بر شبکه‌سازی و منتورینگ ملی

مدیر پارک‌ها، مراکز رشد و مراکز نوآوری جهاددانشگاهی با اشاره به رویکرد جدید این مجموعه در نمایشگاه امسال گفت: اگرچه حمایت از تجاری‌سازی همواره یکی از اهداف ما بوده، اما امسال تمرکز ویژه‌ای بر تقویت شبکه‌سازی میان واحدهای فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها داشته‌ایم. هدف‌گذاری ما این بوده که شرکت‌های حاضر، علاوه بر حضور در غرفه جهاددانشگاهی، ارتباطات متقابل خود را گسترش دهند و از ظرفیت‌های یکدیگر مطلع شوند.

این مقام مسئول ادامه داد: همزمانی نمایشگاه با اجرای طرح توانمندسازی شبکه منتورینگ ملی، که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان واگذار شده است، فرصت مناسبی برای اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور به این شبکه ملی فراهم کرد؛ شبکه‌ای که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح فناوری و محصولات شرکت‌ها ایفا کند.

لزوم تسهیل دسترسی و برگزاری نمایشگاه‌های منطقه‌ای

قربانی در پایان با بیان اینکه امیدواریم شرایطی فراهم شود تا دسترسی همه شرکت‌ها به این نمایشگاه‌ها تسهیل شود، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و منطقه‌ای نیز می‌تواند گامی مؤثر در گسترش عدالت فناورانه و افزایش مشارکت شرکت‌ها در سراسر کشور باشد.