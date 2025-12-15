به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار جمعی از مدیران مدارس علمیه استان با اشاره به اهمیت و نقش پژوهش

در ارتقای جایگاه علمی طلاب و روحانیون گفت: اگر به مقوله پژوهش به عنوان اصلی مهم در یادگیری و آموزش نگاه کنیم جامعه‌ای شکوفا و بالنده خواهیم داشت.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه در طول تاریخ حوزه‌های علمیه بر پایه تحقیق و پژوهش استوار بودند افزود: وجود عالمان دینی نخبه و صاحب فکر و اندیشه شیعه که منشا آثار فاخر و اثرگذار هستند دلیل بر این مدعاست.

وی با تاکید بر ضرورت توجه و حمایت از پژوهشگران افزود: در کنار حمایت از پژوهشگران، افراد پژوهشگر هم باید با علم اندوزی و افزایش آگاهی خود در همه زمینه‌ها به ویژه درعلوم دینی به ارتقای جایگاه پژوهش کمک کنند.

حجت الاسلام و المسلمین نقدی مدیر حوزه‌های علمیه گیلان هم در این نشست از وضعیت حوزه‌های علمیه استان گزارش داد و گفت: بیش از ۲۵۰۰ طلبه در ۱۵ حوزه علمیه گیلان مشغول به تحصیل علوم حوزوی هستند.

در این نشست همچنین هریک از مدیران مدارس علمیه استان نظرات خود را برای ارتقای جایگاه حوزه‌های علمیه بیان کردند.