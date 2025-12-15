به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: این مدت، با استفاده از ۱۶ میلیون و ۳۲ هزار سفر و با جابجایی بیش از ۲۶ میلیون و ۱۴۹ هزار تن کالا، استان خراسان رضوی در بین ۳۱ استان کشور رتبه پنجم را کسب کرد.

جعفر شهامت افزود: عمده محمولات جابجا شده از خراسان رضوی در سال گذشته به ترتیب مربوط به گروه کالا‌های ساختمانی و معدنی با ۳۷ درصد، کالا‌های فلزی با ۲۳ درصد و کشاورزی، دامی و مواد غذایی با بیش از ۱۷ درصد بوده است.