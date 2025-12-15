پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی از مناسبسازی مجتمعهای خدماتی رفاهی آذربایجان غربی برای دسترسی معلولان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان آذربایجان غربی گفت: از مجموع ۳۷ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در حال بهره برداری در محورهای مواصلاتی استان، در حدود ۱۵ باب دارای رمپ مناسب برای استفاده جامعه معلولان است و مناسبسازی سایر مجتمعها نیز در دست اقدام و پیگیری قرار دارد.
صادق عباس زاد با اشاره به عقد قرارداد با سازمان بهزیستی آذربایجان غربی جهت مناسب سازی کلیه مستحدثات برای بهره مندی خدمات معلولیت از این فضاها اظهار کرد: این اقدام با هدف ارتقاء خدماتدهی به کاربران جادهای بهویژه معلولان و سالمندان و در راستای اجرای عدالت خدماتی و استانداردسازی امکانات رفاهی بینراهی انجام میشود.
وی افزود: مناسبسازی مجتمعهای خدماتی رفاهی برای بهرهمندی تمامی کاربران جادهای، بهمنظور ارتقاء سطح خدماتدهی امری ضروری است و بهصورت ویژه در برنامههای ادارهکل قرار دارد.