پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت باید طبق قانون به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد، در حالی که هماکنون بیش از ۵۰ درصد هزینههای درمان از جیب مردم تأمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس زاده ، رئیسکل سازمان نظام پزشکی در دیدار با رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، بر ضرورت تکریم جامعه پزشکی، توجه به قیمت تمامشده خدمات سلامت در رسیدگیها و تقویت تعامل میان دو سازمان تأکید شد.
وی با اشاره به کیفیت بالای خدمات درمانی در کشور گفت: جامعه پزشکی تمایلی به برقراری رابطه مالی مستقیم با بیمار ندارد و خواهان تمرکز بر ارائه خدمات درمانی باکیفیت است.
رئیس زاده افزود: سازمانهای بیمهگر باید نقش قانونی خود را بهدرستی ایفا کنند تا سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت مطابق قانون به کمتر از ۳۰ درصد برسد؛ در حالی که هماکنون سهم پرداختی از جیب مردم بیش از ۵۰ درصد است.
وی همچنین بر لزوم توجه به واقعیات اقتصاد سلامت در رسیدگی به پروندههای مرتبط با جامعه پزشکی تأکید کرد و گفت: علاوه بر نرخهای دستوری، باید قیمت تمامشده خدمات پزشکی مدنظر قرار گیرد تا از تشکیل پروندههای غیرمنصفانه و ایجاد مشکلات برای جامعه پزشکی جلوگیری شود.