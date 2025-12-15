پخش زنده
پویش ملی اطلاعرسانی تغذیه سالم با محوریت ترویج مصرف نان سالم از ۱۵ تا ۳۰ آذر درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرامنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: نان کامل به عنوان یکی از ارکان تغذیه سالم و از اصلیترین مواد غذایی در سبد خانوار ایرانی، میتواند نقش اساسی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی ایفا کند
زهرا عبداللهی با بیان اینکه هر فرد به طور متوسط ۴۰ تا ۶۰ درصد انرژی روزانه خود را با مصرف نان تأمین میکند، گفت: نان کامل با کمتر از ۶ درصد سبوس گیری متشکل از تمام اجزای دانه گندم شامل آندوسپرم، سبوس و جوانه درمقایسه با نانهای تهیهشده با آرد سفید ارزش تغذیهای بیشتری دارد.
وی افزود: نان کامل از آردی تهیه میشود که هر سه بخش دانه گندم یعنی جوانه، سبوس و مغز در آن حفظ شده است و چنین نانی پروتئین، آهن، کلسیم و ویتامین بالایی دارد و برای همه گروههای سنی بویژه زنان باردار، کودکان، نوجوانان و سالمندان توصیه میشود.
عبداللهی اضافه کرد: وجود فیبر بالا در نان کامل موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کاهش کلسترول و کنترل قند خون میشود به همین منظور یکی از اولویتها در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ترغیب و تشویق کارخانههای آرد به تولید آرد کامل است.
مدیرامنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اضافه کرد: برنامه آرد و نان کامل، برنامه ایی چند دستگاهی است یعنی در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، سازمان استاندارد و همه دستگاههایی که از مزرعه تا سفره در تولید گندم، آرد و نان دخیل هستند مشارکت دارند.
مدیر امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: اصفهان، قم و مرکزی از استانهای پیشرو در تولید نان کامل هستند.
سرانه مصرف نان در کشور، ۱۱۶ کیلو گرم در سال است.