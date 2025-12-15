به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرامنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: نان کامل به عنوان یکی از ارکان تغذیه سالم و از اصلی‌ترین مواد غذایی در سبد خانوار ایرانی، می‌تواند نقش اساسی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی ایفا کند

زهرا عبداللهی با بیان اینکه هر فرد به طور متوسط ۴۰ تا ۶۰ درصد انرژی روزانه خود را با مصرف نان تأمین می‌کند، گفت: نان کامل با کمتر از ۶ درصد سبوس گیری متشکل از تمام اجزای دانه گندم شامل آندوسپرم، سبوس و جوانه درمقایسه با نان‌های تهیه‌شده با آرد سفید ارزش تغذیه‌ای بیشتری دارد.

وی افزود: نان کامل از آردی تهیه می‌شود که هر سه بخش دانه گندم یعنی جوانه، سبوس و مغز در آن حفظ شده است و چنین نانی پروتئین، آهن، کلسیم و ویتامین بالایی دارد و برای همه گروه‌های سنی بویژه زنان باردار، کودکان، نوجوانان و سالمندان توصیه می‌شود.

عبداللهی اضافه کرد: وجود فیبر بالا در نان کامل موجب بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کاهش کلسترول و کنترل قند خون می‌شود به همین منظور یکی از اولویت‌ها در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ترغیب و تشویق کارخانه‌های آرد به تولید آرد کامل است.

مدیرامنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اضافه کرد: برنامه آرد و نان کامل، برنامه ایی چند دستگاهی است یعنی در کنار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان استاندارد و همه دستگاه‌هایی که از مزرعه تا سفره در تولید گندم، آرد و نان دخیل هستند مشارکت دارند.

مدیر امنیت غذایی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: اصفهان، قم و مرکزی از استان‌های پیشرو در تولید نان کامل هستند.

سرانه مصرف نان در کشور، ۱۱۶ کیلو گرم در سال است.