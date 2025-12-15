به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ مجتبی نوریان در تشریح این خبر بیان کرد: در پی اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی شهرستان دورود مبنی بر توزیع داروهای غیر مجاز از سوی ۲ متصدی واحد صنفی در سطح شهر مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس امنیت عمومی موضوع را دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از ۲ واحد صنفی مورد نظر ۲۱ هزار و ۴۷۰ عدد قرص غیر مجاز کشف و واحدهای صنفی متخلف پلمپ شدند.

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به دستگیری ۲ نفر در این رابطه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب مردم با پلیس گفت: داروهای مخدر عاملی مهم و مخاطره آمیز برای بهداشت و سلامت جوامع بشری است و مقابله با این پدیده شوم نیازمند همکاری و تعامل همه آحاد جامعه با پلیس است.