به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: در آستانه شب یلدا و در راستای حمایت از اقشار کم‌ برخوردار، ۹۴۵ تن برنج هندی با قیمت هر کیلوگرم ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در مشهد توزیع می‌ شود.

محمدرضا عباسپور افزود: این اقدام با هدف تأمین کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌ها در بازار انجام شده و برنج توزیع‌ شده مختص مصارف خانوار است.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد محل‌ های توزیع این برنج را «فروشگاه‌ های شهر ما» و «فروشگاه‌ های بزرگ شهر مشهد» اعلام کرد.

این طرح بخشی از اقدامات تنظیم بازار در آستانه شب یلدا برای حفظ تعادل قیمت‌ ها و پشتیبانی از مصرف‌ کنندگان است.