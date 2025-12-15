جلسه کمیته فنی آمادگی و پاسخ مشترک با کمیته فنی پیشگیری و کاهش خطرپذیری استان، در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و احتمال وقوع سیل، روان‌آب و بارش برف در برخی نقاط استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این نشست با حضور دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با هدف افزایش هماهنگی و آمادگی در برابر مخاطرات پیشِ رو تشکیل شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری در این جلسه با اشاره به سرد شدن هوا، مدیریت مصرف انرژی را ضروری دانست و از شهروندان خواست همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

آخوندی همچنین تأکید کرد مردم در زمان بارش‌ها و وقوع سیل و روان‌آب از حضور در مسیر جریان آب و حاشیه مسیل‌ها خودداری کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به پیش‌بینی بارش برف در پایان هفته، لازم است نیرو‌ها و ماشین‌آلات امدادی و راهداری به‌صورت پراکنده در سطح استان مستقر شوند، افزود: تمامی جاده‌های اصلی و فرعی در اولویت امدادرسانی قرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همچنین از دامداران و کشاورزان خواست نکات ایمنی لازم را در نگهداری دام‌ها و محصولات کشاورزی رعایت کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.

به گفته آخوندی، راهدارخانه‌ها نیز باید اماکن لازم را برای اسکان موقت افراد در راه‌مانده پیش‌بینی کنند.

در ادامه این جلسه، مدیرکل هواشناسی استان از کاهش دما تا پایان هفته در استان خبر داد و بر خودداری از سفر‌های غیرضروری تأکید کرد.

نخعی افزود: اوج فعالیت سامانه بارشی در استان روز چهارشنبه این هفته خواهد بود و شهروندان باید هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.