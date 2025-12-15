به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر گفت: در نیمه نخست سال جاری، با اجرای ۲۰ فقره قرارداد، عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت به طول حدود ۲۰۰ کیلومتر در محور‌های اصلی و شریانی استان انجام شده است.

ارسلان شکری با اشاره به اعتبار اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد صددرصدی داشته است. در سال گذشته، ۱۵ قرارداد به طول ۱۰۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شده بود.

وی هدف از اجرای این پروژه‌ها را افزایش ایمنی راه‌ها، کاهش تصادفات، بهبود کیفیت سفر و ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای عنوان کرد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: در شش ماهه دوم سال نیز پروژه‌های بهسازی و آسفالت محور‌های اصلی و شریانی استان ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، شاهد افزایش قابل توجه کیفیت و بهسازی راه‌های استان باشیم.