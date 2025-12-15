به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا زاکانی، در بیست‌وپنجمین آیین اعطای احکام شهرداران مدارس شهر تهران با تأکید بر نقش مدارس در مدیریت شهری افزود: این جمع و مشارکت دانش‌آموزان، امکان ساختن شهری بهتر را فراهم می‌کند.

وی گفت: شهرداران مدارس می‌توانند در شعاع ۵۰۰ متری اطراف مدارس، مشکلات شهری را شناسایی و پیشنهادهای خود را در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات شهری، سلامت و محیط‌زیست ارائه کنند. شهرداران مدارس در ساختار اجرایی خود دارای سه معاونت تخصصی در همین حوزه‌ها هستند.

وی افزود: برای حل مشکلات مدارس، بودجه بیشتری در نظر گرفته‌ایم و برای این موضوع در بودجه سال آینده ردیف مشخص پیش‌بینی شده است.

در این مراسم، که با حضور هزارو۵۰۰ نفر، شامل ۷۰۰ شهردار مدرسه از مناطق ۲۲گانه پایتخت برگزار شد، احکام ۲۲ شهردار مدرسه به نمایندگی از ۷۰۰ شهردار مدارس شهر تهران اعطا و از شهرداران مناطق و نواحی که بیشترین همکاری و حمایت را با شهرداران مدارس داشته‌اند تقدیر شد.

.