به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: با اجرای به‌موقع واکسیناسیون و رعایت دقیق اصول بهداشتی، موج بیماری تب برفکی در استان مهار شده و روند ابتلا بیماری در دام‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

شهرام موحدی با اشاره به اینکه استان اصفهان در بسیاری از حوزه‌های دامداری از جمله تولید شیر رتبه نخست در کشور را دارد، افزود: از این رو کنترل تب برفکی در این استان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در زمان شیوع تب برفکی در کشور حدود ۱۲ هزار رأس دام، معادل ۲.۵ درصد جمعیت دامی استان درگیر این بیماری شدند، ادامه داد: چالش اصلی تب برفکی، تنها تلفات دامی نیست و کاهش چشمگیر شیر از جمله معضلات بروز این بیماری است.