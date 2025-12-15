پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام گفت: سفر مقامات عراقی به استان ایلام با هدف آشنایی با ظرفیتها و توانمندیهای گردشگری، فرهنگی و تعاملات دوجانبه میان این استان و استانهای همجوار عراق برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزاد شریفی گفت: هیئتی از مقامات عراق فردا از طریق مرز بینالمللی مهران وارد استان ایلام میشوند تا در سفری سهروزه، ضمن بازدید از ظرفیتهای گردشگری استان، با مقامات ارشد ایلام نیز دیدار و گفتوگو کنند.
دبیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: در این سفر، اعضای هیئت عراقی از برخی جاذبهها و زیرساختهای گردشگری استان ایلام بازدید کرده و در ادامه در راستای تقویت روابط فرهنگی، گردشگری و توسعه همکاریهای مشترک میان دو طرف ، دیدارهایی با استاندار ایلام و امام جمعه ایلام خواهند داشت.
وی گفت : استان ایلام به دلیل هممرزی با کشور عراق و برخورداری از ظرفیتهای متنوع گردشگری، تاریخی و مذهبی، نقش مهمی در توسعه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق ایفا میکند و این سفر میتواند زمینهساز گسترش تعاملات و همکاریهای مشترک در این حوزه باشد.