به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: تولید محصولات کشاورزی در دسته‌های زراعی، باغی، دامی، شیلات و آبزیان و… قرار می‌گیرند.

حسین بهرامی افزود: در این استان سالانه حدود ۲۷ هزار تن گوشت تولید می‌شود که ۱۵ هزار تن آن در استان مصرف می‌شود و مابقی به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

به گفته وی محصولات کشاورزی عموماً یک فصل خاص از نظر تولید دارند، اما در کل سال مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین باید از برای نگهداری آنها تمهیدات لازم اندیشیده شود.