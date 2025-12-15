پخش زنده
دستور وزیر راه و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات ویژه قرضالحسنه و مرابحه به طرحهای نهضت ملی مسکن سهند، از سوی نماینده مجلس به شرکت عمران شهر جدید سهند ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در نشست مشترک مدیرعامل شرکت عمران سهند و رضا صدیقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، دستور اخذ شده از وزیر راه و شهرسازی درخصوص تسهیلات قرضالحسنه و مرابحه برای طرحهای نهضت ملی مسکن، به مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ابلاغ شد.
صدیقی در این نشست گفت: این دستورات با هدف حمایت از ساخت و تکمیل به موقع واحدهای مسکونی در شهر جدید سهند صادر شده و میتواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن ایفا کند.
فرهاد سعیدی مدیرعامل این شرکت نیز گفت: طرحهای نهضت ملی مسکن به چنین تسهیلاتی نیاز ضروری دارند و ما همه اقدامات لازم را برای تحقق این دستورات و بهرهمندی از حمایتهای وزارتخانه انجام خواهیم داد.