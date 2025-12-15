پخش زنده
مدیرعامل مجتمع پتروشیمی خراسان از بازگشت کمپرسور سه مرحلهای با سرعت ۵۰ هزار دور در دقیقه به مدار تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این تجهیز راهبردی که از سال ۸۵ به علت خرابی شدید، فرسودگی سامانه کنترل و محدودیتهای ناشی از تحریمها از مدار خارج شده بود، پس از اجرای یکی از پیچیدهترین طرحهای تعمیرات اساسی کشور، دوباره فعال شد
به گفته عیسی نوروزی پور، روند احیای این کمپرسور از سال ۱۳۹۸ آغاز و با تکیه بر مهندسی معکوس، بومیسازی کامل قطعات حیاتی و همکاری متخصصان داخلی و شرکت دانشبنیان SUN DYNE، در آبان ۱۴۰۴ به نتیجه رسید.
این پروژه ضمن ارتقای فنی تجهیز، بیش از ۶۵۰ میلیارد ریال صرفهجویی اقتصادی برای مجتمع به همراه داشته و نمونهای موفق از توانمندی متخصصان ایرانی در احیای تجهیزات فوق پیچیده صنعتی به شمار میرود.