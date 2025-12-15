به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «سارا» ساخته تحسین شده داریوش مهرجویی، پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۶ در سالن فردوس موزه سینما روی پرده خواهد رفت.

این فیلم به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است. همچنین پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی آن با حضور عباس یاری و مهرزاد دانش منتقدان سینما برگزار خواهد شد.

فیلم «سارا» از آثار ماندگار سینمای ایران محسوب می‌شود و داستان فیلم از نمایشنامه «خانه عروسک» اثر هنریک ایبسن الهام گرفته شده است.

نیکی کریمی، امین تارخ و خسرو شکیبایی در فیلم سینمایی «سارا» ایفای نقش کرده‌اند.

تماشا و ورود به جلسه نقد و بررسی این فیلم برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان هست.