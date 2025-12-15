پخش زنده
یک شرکت دانشبنیان موفق به تولید دستگاه پرینت سهبعدی پلیمری ایرانساخت در رده فناوری SLS شده است؛ فناوریای که پیشرفتهترین روش پرینت سهبعدی پلیمر در جهان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا اسکندری مسئول دپارتمان توسعه بازار این شرکت دانشبنیان فعال در حوزه ساخت تجهیزات پیشرفته از تولید و توسعه یکی از هایتکترین دستگاههای پرینت سهبعدی پلیمری در کشور خبر داد و گفت: این دستگاه مبتنی بر فناوری SLS (Selective Laser Sintering) بوده و در رده فناوریهای Powder Bed Fusion (پودری لیزری) قرار میگیرد که در حال حاضر بهعنوان پیشرفتهترین روش پرینت سهبعدی پلیمر در جهان شناخته میشود.
وی در توضیح این فناوری گفت: این دستگاه در واقع یک سیستم پرینت سهبعدی پودری لیزری است که امکان تولید قطعات بسیار پیچیده را بدون نیاز به ساپورت فراهم میکند.
وی گفت : اولین محصول شرکت ما و مبنای شکلگیری مجموعه و اخذ مجوز دانشبنیان، همین دستگاه بوده است. از سال ۱۳۹۲ تاکنون، فرآیند طراحی، ساخت، بهبود و تجاریسازی آن بهصورت مستمر ادامه داشته و امروز به محصولی صنعتی و قابل رقابت در سطح منطقه تبدیل شده است.
اسکندری با اشاره به یکی از مزیتهای اصلی فناوری SLS تصریح کرد: برخلاف بسیاری از روشهای پرینت سهبعدی که نیازمند استفاده از ساپورت هستند، در این روش به دلیل ساخت قطعه در بستر پودر، عملا نیازی به ساپورت وجود ندارد. این ویژگی امکان ساخت هندسههای بسیار پیچیده و بهاصطلاح ناممکن را به روش سه بعدی را فراهم میکند.
وی همچنین به استحکام مکانیکی بالای قطعات تولیدشده اشاره کرد و گفت: در روش SLS، بهویژه هنگام استفاده از ماده پلیآمید، بالاترین استحکام قابل دستیابی در میان روشهای پرینت سهبعدی پلیمری حاصل میشود؛ موضوعی که این فناوری را برای کاربردهای صنعتی و حساس متمایز میکند.
به گفته مسئول دپارتمان توسعه بازار این شرکت، دستگاه SLS با نام مدل تیوان در قالب یک خانواده محصول و در سه سایز مختلف طراحی و تولید شده و متناسب با نیاز صنایع گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد. از مهمترین کاربردهای این دستگاه میتوان به صنایع پزشکی بهویژه تولید گایدهای جراحی، صنایع هوایی و ساخت قطعات مورد استفاده در پهپادهای سمپاش با نیاز به استحکام و مقاومت حرارتی بالا اشاره کرد.
اسکندری در ادامه با اشاره به وضعیت بازار داخلی گفت: در حوزه دستگاههای SLS، شرکت ما تنها تولیدکننده در ایران و غرب آسیا محسوب میشود. در سایر بخشهای بازار پرینت سهبعدی نیز همکاران متعددی فعال هستند که هر کدام در یک بخش خاص از بازار، از دستگاههای صنعتی تا مدلهای اقتصادی و خانگی، فعالیت میکنند و یک تقسیم بازار منطقی شکل گرفته است.
وی درباره صادرات این محصول ادامه داد: اگرچه تاکنون برنامهریزی هدفمند برای صادرات نداشتهایم، اما مشتریان خارجی به ما مراجعه کردهاند و دستگاه بهصورت سفارشی برای آنها تولید و تحویل شده است.
مسئول دپارتمان توسعه بازار این شرکت دانشبنیان در پایان با اشاره به حمایتهای دولتی گفت: حمایتهای معاونت علمی و فناوری، بهویژه در قالب شرکتهای دانشبنیان، نقش مهمی در تداوم فعالیت مجموعه ما داشته است. هرچند تاکنون از اعتبار مالیاتی استفاده نکردهایم، اما پیگیریهای لازم برای بهرهمندی از این ظرفیت در حال انجام است.