به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، اختتامیه همایش ملی علوم انسانی اسلامی در افق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با حضور آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار شد.

این همایش با هدف بررسی الزامات، ظرفیت‌ها و افق‌های پیش‌روی علوم انسانی اسلامی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد و در آن جمعی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، پژوهشگران و صاحب‌نظران حضور داشتند.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در سخنرانی اختتامیه با تأکید بر پیوند ناگسستنی علم با فلسفه و اخلاق گفت: هیچ علم و فناوری بدون تکیه بر مبانی فلسفی و اخلاقی شکل نمی‌گیرد و علوم انسانی بیش از سایر حوزه‌ها متأثر از این بنیان‌هاست. تصور علم خنثی و مستقل از اندیشه‌های بنیادین، خطایی جدی در فهم ماهیت علم است.

آیت‌الله علیرضا اعرافی با اشاره به روح حاکم بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: روح و جهت‌گیری حاکم بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ناظر به شکل‌گیری علوم انسانی در بستر اندیشه اسلامی و حرکت به‌سوی تمدن نوین اسلامی است و این مأموریت مشترک حوزه و دانشگاه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هم حوزه و هم دانشگاه در این مسیر با کاستی‌هایی مواجه‌اند، تصریح کرد: توسعه علوم انسانی اسلامی نیازمند تعامل عمیق، مستمر و روشمند حوزه و دانشگاه است و بدون امتزاج ظرفیت‌های علمی این دو نهاد، تولید نظریه‌های معتبر و کارآمد در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود.

آیت‌الله اعرافی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان همایش، توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را ضرورتی راهبردی دانست و تأکید کرد: این بیانیه سرشار از ظرفیت‌های نظری و عملی برای پیشرفت علمی و تمدنی کشور است و هر میزان پژوهش و کار علمی درباره آن، پاسخ‌گوی نیاز‌های امروز و آینده جامعه اسلامی خواهد بود.

گفتنی است همایش ملی علوم انسانی اسلامی در افق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سال گذشته و با برگزاری حدود ۱۰ پیش‌نشست تخصصی آغاز شد و در مجموع ۵۴ مقاله از سوی اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری علمی، ۱۶ مقاله برای ارائه در نشست‌های تخصصی انتخاب شد.