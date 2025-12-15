پخش زنده
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی خواستار همکاری مؤثر پلیس راهور با زیستبوم نوآوری کشور برای توسعه مدیریت هوشمند ترافیک و افزایش ایمنی شهری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیاوش ملکیفر امروز دوشنبه در مراسم تبادل فناوری در حوزه مدیریت ترافیک در عصر هوشمندی که در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، با اشاره به نقش راهبردی شرکتهای دانشبنیان در حل مسائل ملی، بر ضرورت گسترش همکاری میان پلیس راهور و زیستبوم نوآوری کشور تأکید کرد.
وی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی بهعنوان یکی از نهادهای تخصصی نوآوری کشور، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرده است؛ نهادی که ریشه در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان مصوب سال ۱۳۸۹ دارد و پس از آمادهسازی سرمایه در سال ۱۳۹۱ و ثبت اساسنامه، فعالیت خود را بهصورت عملیاتی آغاز کرد.
ملکیفر با تشریح ساختار حکمرانی صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: هیات امنای صندوق متشکل از رئیس جمهور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، جمعی از وزیران و چهار نفر از نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی است. همچنین در شهریورماه امسال، با حکم رئیسجمهور، اعضای هیات عامل صندوق به ریاست نوراللهزاده منصوب شدند.
وی با اشاره به وضعیت زیستبوم نوآوری کشور گفت: امروز بیش از ۱۰ هزار و ۱۰۰ شرکت دانشبنیان در کشور فعال هستند که برچسب دانشبنیان آنها از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأیید شده است.
به گفته معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، فروش این شرکتها در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲ هزار همت (هزار میلیارد تومان) رسیده و بیش از ۵۲۰ هزار نفر در این اکوسیستم مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه سرمایه ثبتی صندوق در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است، افزود: ۲۰ همت از این سرمایه در دسترس است.
خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی متناسب با نیازهای شرکتهای دانشبنیان طی سالها توسعه یافته و اکنون ۹۳ خدمت متنوع در حوزههای تسهیلات، ضمانتنامه، توانمندسازی و سرمایهگذاری ارائه میشود. این خدمات شامل حمایت از توسعه محصولات فناورانه، ورود به بازار، آموزش، مشاوره، شبکهسازی، حمایت از صادرات و بینالمللیسازی محصولات دانشبنیان است.
ملکیفر با اشاره به نقش صندوق در تأمین مالی زیستبوم نوآوری خاطرنشان کرد: با وجود افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان و رشد نیازهای مالی آنها، صندوق نوآوری با استفاده از نوآوریهای مالی و شبکهسازی با سایر بازیگران نظام تأمین مالی کشور، توانسته است با سرمایهای حدود ۲۰ همت، بیش از ۱۲۳ همت (هزار میلیارد تومان) خدمت مالی به شرکتهای دانشبنیان ارائه دهد.
وی رویدادهای تبادل فناوری را از ابزارهای مؤثر صندوق برای اتصال عرضه و تقاضای فناوری دانست و گفت: این رویدادها بستری برای ارتباط مستقیم میان شرکتهای دانشبنیان و سازمانها و صنایع بزرگ از جمله پلیس راهور فراهم میکنند. در سمت تقاضا، با ابزارهایی مانند تسهیلات لیزینگ، به فروش محصولات دانشبنیان کمک میکنیم و در سمت عرضه نیز با ارائه تسهیلات، ضمانتنامهها و حمایتهای بلاعوض، نیازهای فناورانه شرکتها را پوشش میدهیم.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به دستاوردهای رویدادهای پیشین تبادل فناوری گفت: تاکنون با مشارکت ۲۱۰ سازمان بزرگ و بیش از ۴۲۰۰ شرکت دانشبنیان، حدود ۵ همت توافقنامه و قرارداد منعقد شده که نزدیک به ۷۸۰ میلیارد تومان از آنها به قراردادهای قطعی تبدیل شده است.
ملکیفر با بیان اینکه این رویداد، چهلوهشتمین رویداد تبادل فناوری صندوق است، افزود: این برنامه با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و با حضور ۴۸ شرکت دانشبنیان و ۱۴ شرکت همراه برگزار میشود و امید است به شکلگیری همکاریهای مؤثر و پایدار در حوزه مدیریت هوشمند ترافیک منجر شود. این مسیر پیش از این نیز در قالب طرح «پلیس هوشمند» در سال ۱۳۹۹ تجربه شده و بیش از ۷ میلیارد تومان قرارداد حاصل آن بوده است.