مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: با همراهی مردم، میزان مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است.
«محسن اردکانی» در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر نقش مدیریت مصرف در عبور از شرایط کمآبی گفت: در کوتاهمدت، مدیریت بحران آب از طریق مدیریت مصرف امکانپذیر است و سهم عمده این مدیریت بر عهده مصرفکنندگان قرار دارد.
وی با قدردانی از همکاری شهروندان تهرانی افزود: خوشبختانه با همراهی مردم، میزان مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است که این موضوع نشاندهنده اثرگذاری پویشها و برنامههای مدیریت مصرف است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بیان کرد: هدفگذاری ما کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب است که تاکنون ۱۲ درصد آن محقق شده و امیدواریم با تداوم این همگرایی و مشارکت عمومی، ۸ درصد باقیمانده به زودی محقق شود.
اردکانی با اشاره به تأثیر کاهش مصرف بر منابع آبی استان گفت: در هشت ماه گذشته، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب کمتر از منابع سطحی و رودخانهها برداشت شده که این اقدام نقش مهمی در افزایش پایداری سدهای استان تهران داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: تداوم صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف، مهمترین راهکار عبور ایمن از شرایط کمآبی و حفظ منابع آبی برای ماههای پیشرو است.