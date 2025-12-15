به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نصیر کوهزادی امروز در جلسه هم‌اندیشی با اصحاب رسانه در سالن جلسات فرماندهی انتظامی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارت بر فعالیت صنوف در بستر فضای مجازی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری برخط کارشناسان این پلیس به‌صورت مستمر فضای مجازی را رصد می‌کنند.

وی افزود: در این راستا طی بررسی‌های صورت‌گرفته تعداد ۲۰ صفحه پر مخاطب در شبکه‌های اجتماعی که با انتشار تصاویر نامتعارف، ترویج الگوهای رفتاری ناهنجار و و غیره می‌کردند شناسایی و ضمن توجیه از گردانندگان آنان، برخورد قانونی صورت گرفت.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان خاطرنشان کرد فعالیت در فضای مجازی همانند فضای حقیقی نیازمند رعایت قوانین و مقررات صنفی فرهنگی و اجتماعی کشور است و پلیس با هرگونه تخطی از قوانین در این حوزه با قاطعیت و در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.