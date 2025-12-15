حذف ۲۰ صفحه اینستاگرامی متخلف در لرستان
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان گفت: ۲۰ صفحه در بستر شبکههای اجتماعی که با انتشار تصاویر نامتعارف و غیره مرتکب تخلف در فضای مجازی شده بودند پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نصیر کوهزادی امروز در جلسه هماندیشی با اصحاب رسانه در سالن جلسات فرماندهی انتظامی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارت بر فعالیت صنوف در بستر فضای مجازی و ساماندهی فعالیتهای تجاری برخط کارشناسان این پلیس بهصورت مستمر فضای مجازی را رصد میکنند.
وی افزود: در این راستا طی بررسیهای صورتگرفته تعداد ۲۰ صفحه پر مخاطب در شبکههای اجتماعی که با انتشار تصاویر نامتعارف، ترویج الگوهای رفتاری ناهنجار و و غیره میکردند شناسایی و ضمن توجیه از گردانندگان آنان، برخورد قانونی صورت گرفت.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان خاطرنشان کرد فعالیت در فضای مجازی همانند فضای حقیقی نیازمند رعایت قوانین و مقررات صنفی فرهنگی و اجتماعی کشور است و پلیس با هرگونه تخطی از قوانین در این حوزه با قاطعیت و در چارچوب ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.
کوهزادی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا تبلیغات غیرمجاز در فضای مجازی، موضوع را از طریق مرکز ۱۱۰ یا مراجعه به نزدیکترین پلیس اماکن گزارش کنند تا دراسرعوقت اقدام قانونی صورت گیرد.