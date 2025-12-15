به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شده است.

هفته دوم این رقابت‌ها در گروه دوم با حضور تیم‌های پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان که از روز شنبه ۲۲ آذرماه به میزبانی باشگاه رازین پلیمر در تهران آغاز شده بود، امروز (دوشنبه ۲۴ آذر) با قهرمانی پیکان بندر دیر (علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری) به پایان رسید.

در دیدار رده‌بندی این هفته تیم‌های کیش و پارس جنوبی عسلویه به مصاف هم رفتند که پارس جنوبی (مهیار غیاثی و بهمن سالمی) دو بر صفر و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۸ و ۲۲ بر ۲۰ به پیروزی رسید و نشان برنز را از آن خود کرد.

در دیدار نهایی نیز دو تیم رازین پلیمر تهران و پیکان بندر دیر به مصاف هم رفتند که در پایان پیکانی‌ها با شکست حریف عنوان قهرمانی در هفته دوم را به دست آوردند.

تیم رازین پلیمر (مجتبی آرو و ضرغام منصوری) با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۰ نتیجه را واگذار کرد تا به نایب قهرمانی اکتفا کند.

رتبه بندی نهایی هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه دوم به قرار زیر است:

۱- پیکان بندر دیر

۲- رازین پلیمر تهران

۳- پارس جنوبی عسلویه

۴- کیش

۵- شهرداری مراغه

۶- سمنان