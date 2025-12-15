به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از رشد چشمگیر تولید و صادرات سفال، سرامیک و کاشی سنتی در استان خبر داد.

فولادی گفت: تاکنون ۲۴۹ مجوز فعالیت در رشته سفال و سرامیک و کاشی سنتی در سطح استان صادر شده است که شهرستان بیرجند با ۱۳۸ هنرمند در جایگاه نخست، فردوس با ۴۴ هنرمند در رتبه دوم، طبس با ۲۳ هنرمند در رتبه سوم و قاین با ۱۸ هنرمند در جایگاه چهارم قرار دارند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به حضور فعال هنرمندان استان در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی صنایع‌دستی افزود: صادرات سفال و سرامیک خراسان جنوبی در سال گذشته و امسال، رونق قابل توجهی یافته و بخش عمده آن به کشور‌های عربی انجام می‌شود.

به گفته وی در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۲ هزار میلیون ریال فروش نمایشگاهی از تولیدات این هنرمندان به ثبت رسیده است.

فولادی اعلام کرد: برخی از رشته‌های سنتی مرتبط با سفالگری و تنورسازی، به دلیل قدمت و اهمیت فرهنگی‌شان در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده‌اند که از جمله آنها می‌توان به مهارت سفالگری سنتی در روستای شاهزیله (مهدیه) شهرستان خوسف به شماره ثبت ۱۳۲۰ مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۵ و فن و مهارت تنورسازی سنتی فردوس به شماره ثبت ۲۴۹۲ مورخ ۹ آذر ۱۴۰۰ اشاره کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: حمایت از هنرمندان فعال در حوزه سفال و سرامیک و گسترش بازار صادراتی این تولیدات، از اولویت‌های اصلی معاونت صنایع‌دستی استان در سال جاری است.