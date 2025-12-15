پخش زنده
امروز: -
طبق هشدار سطح نارنجی هواشناسی خراسان شمالی از امشب بتدریج افزایش ابر و ارتفاعات مه آلود، طی فردا بعدازظهر و اوایل شب در مناطق شرق و جنوب شرق استان و ارتفاعات بارش پراکنده باران و برف و مه پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی استان، امروز آسمان استان قسمتی ابری تا نیمه ابری، از شب بتدریج افزایش ابر و ارتفاعات مه آلود، طی فردا بعدازظهر و اوایل شب در مناطق شرق و جنوب شرق استان و ارتفاعات بارش پراکنده باران و برف و مه پیش بینی میشود.
موج دوم بارشی طی این هفته از چهارشنبه ظهر از جنوب شرق وارد استان شده و تا پیش از ظهر پنج شنبه در اغلب مناطق استان بارش باران و برف بتدرج برف را انتظار داریم.
سومین موج بارشی از حوالی ظهر جمعه تا حوالی ظهر شنبه در اغلب مناطق استان بویژه مناطق شرق و جنوب شرق و ارتفاعات مرکزی و شمال شرق استان بصورت بارش برف فعال خواهد بود.
از نظر دمایی برای امروز تا صبح فردا افزایش نسبی دما و از فردا تا اوایل هفته آینده روند کاهشی دما همراه با یخبندان شبانه را پیش بینی میکنیم.
کاهش دید و لغزندگی جادهها و محورهای کوهستانی، احتمال مسدود شدن راهها و محورهای موصلاتی استان بویژه در مناطق کوهستانی، کولاک برف در ارتفاعات، کاهش محسوس دما، یخبندان، یخ زدگی لولهها و اتصلات آب و خسارت به تاسیسات آبرسانی، یخ زدگی سطح معابر و جادهها. افزایش مصرف حاملهای انرژی از پیامدهای فعالیت سامانه بارشی در استان تا اوایل هفته آینده است.