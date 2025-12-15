وزیر امور خارجه در کاخ استقلال بلاروس با رئیس جمهور این کشور، دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری رایزنی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه در کاخ استقلال بلاروس با آقای الکساندر لوکاشنکو، دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با همتای بلاروسی اش دیدار کرد.

تبادل نظر درباره مهمترین مسائل منطقه و بین المللی، محور دیگر گفت‌و‌گو‌های وزیر امور خارجه با مقام‌های بلاروس اعلام شده است.