رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به رشد سهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور، از برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباط مراکز پژوهشی با صنعت و افزایش اثرگذاری تحقیقات در طرح‌های عمرانی خبر داد.

پررنگ‌تر شدن پیوند پژوهش و صنعت در حوزه راه و مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در مراسم هفته پژوهش بر نقش پژوهش در سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های عمرانی تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید مقالات علمی، رتبه جهانی کشور را در این حوزه قابل قبول اما میزان استنادات را کمتر از میانگین جهانی دانست.

راهب از افزایش سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی به ۳.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گفته وی، صادرات محصولات دانش‌بنیان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی سهم مشارکت صنعت در تولید مقالات علمی را پایین ارزیابی کرد.

وی فاصله ایران با کشورهای پیشرفته در سهم تحقیقات از GDP را چشمگیر دانست.

راهب به تمرکز تولیدات پژوهشی در چند استان کشور اشاره کرد و آن را نشانه عدم توازن دانست.

وی در پایان بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای کمک به صنعت ساختمان و زیرساخت‌ها تاکید کرد.