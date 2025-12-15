به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز و فردا با عبور موج نسبتاً ضعیفی از روی استان احتمال بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای در بخش‌های جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی و ارتفاعات شرقی استان دور از انتظار نیست و در بقیه مناطق همچنان پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب مناطق به ویژه جاده‌های مواصلاتی استان وجود خواهد داشت.

وی افزود: از روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه ورود موج قوی تری از روی استان سبب رگبار و رعد و برق در اغلب نقاط استان، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

سبزه زاری اظهار داشت: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواسط چهارشنبه تا اواسط جمعه در سواحل و مناطق جنوبی، جنوبِ شرقی، شرقی، شمالِ شرقی و تا حدودی مرکزی پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: شمال خلیج فارس طی امروز تا چهارشنبه نیمه مواج و سپس طی روز‌های پنجشنبه و جمعه مواج و متلاطم و همراه با رگبار ورعدوبرق خواهد بود. همچنین وقوع دما‌های صفر و زیر صفر طی روز‌های جمعه و شنبه در مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی وجود خواهد داشت.

به گفته وی؛ در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۰.۴ درجه و ایذه با دمای ۲.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۹.۱ درجه و کمینه دمای ۸ درجه سانتیگراد رسیده است.