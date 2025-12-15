راه اندازی دانشکده پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی خمینیشهر
دانشکده پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی خمینیشهر راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خمینیشهر گفت: این دانشکده با حدود ۵ میلیارد تومان هزینه و با زیربنای هزار و ۶۳۵ مترمربع در دوطبقه راه اندازی شده است.
علی حیدری افزود: با اختصاص این رشته به مجموعه رشتههای این دانشگاه تعداد رشتههای این دانشگاه به ۱۲۰ رشته رسید.
وی گفت: در ترم اول ۴۰ دانشجو در رشته پرستاری پذیرش شدند.
