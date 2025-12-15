دادستان کل کشور گفت: در فصل تابستان امسال ۲۲۶ هزار و ۵۸۵ دستگاه خودروی توقیفی موجود در پارکینگ‌ها رفع توقیف شده و از این تعداد بیش از ۲۷ هزار دستگاه به ارزش دو هزار میلیارد تومان به فروش رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور دوشنبه ۲۴ آذر در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، افزود: در فصل تابستان امسال ۲۲۶ هزار و ۵۸۵ دستگاه خودروی توقیفی موجود در پارکینگ‌ها رفع توقیف شده و از این تعداد بیش از ۲۷ هزار دستگاه به ارزش دو هزار میلیارد تومان به فروش رسیدند.

دادستان کل کشور گفت: از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون، با اجرای طرح پایش زندانیان و استفاده از نهاد‌های ارفاقی، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از زندان‌های سراسر کشور آزاد شده‌اند.