به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محمدکاظم موحدیآزاد دادستان کل کشور دوشنبه ۲۴ آذر در نشست شورایعالی قوه قضائیه، افزود: در فصل تابستان امسال ۲۲۶ هزار و ۵۸۵ دستگاه خودروی توقیفی موجود در پارکینگها رفع توقیف شده و از این تعداد بیش از ۲۷ هزار دستگاه به ارزش دو هزار میلیارد تومان به فروش رسیدند.
دادستان کل کشور گفت: از اسفند سال ۱۴۰۲ تاکنون، با اجرای طرح پایش زندانیان و استفاده از نهادهای ارفاقی، بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از زندانهای سراسر کشور آزاد شدهاند.