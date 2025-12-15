به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ورزشکاران و دانش آموزان خراسان رضوی حاضر در مسابقات پاراآسیایی جوانان در فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی نژاد مشهد مورد استقبال مسئولان شهری و استانی و جمعی از مردم قرار گرفتند.

مدیر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی خراسان رضوی امروز در حاشیه آیین استقبال از ورزشکاران گفت: از ۳۳ عضو ملی پوش خراسان رضوی در مسابقات پارا آسیایی ۲‌۱ نفر در رده سنی دانش آموزی بودند.

رضا کریمی افزود: ورزشکاران استان در این رقابت های آسیایی در مجموع ۳۴ مدال کسب کردند که ۱۴ نشان طلا، ۱۰ نقره و ۱۰برنز است.

وی ادامه داد: پارا وزنه برداری، بوچیا، بسکتبال با ویلچر، شنا، تنیس روی میز و دو و میدانی از جمله رشته هایی است که ورزشکاران با حریفان خود رقابت کردند.

مدیر آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی خراسان رضوی اظهار کرد: مسابقات پاراآسیایی در بخش نابینایان و توان یابان جسمی و حرکتی به میزبانی شهر دبی امارات برگزار شد.

پنجمین دوره بازی‌ های پاراآسیایی جوانان در حالی به پایان رسید که کاروان ایران با کسب ۲۶۲ مدال و با یک پله کاهش نسبت به دوره قبل نایب قهرمان شد.