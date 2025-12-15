پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد: با پیگیریها، مقدار ۶۰۰ تن انواع کود فسفاته در آذرماه ۱۴۰۴ برای مصرف کشاورزان استان یزد تأمین و وارد چرخه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدحسن زارعیان با اشاره به اهمیت این محموله در تأمین نیاز بهرهبرداران بیان کرد: در پی تعامل مستمر، مکاتبات و هماهنگیهای بینبخشی انجامشده، با حمایت و همراهی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد و همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی استان، زمینه تأمین این میزان کود فسفاته برای استان یزد فراهم شد تا وقفهای در برنامه تغذیه مزارع و باغات ایجاد نشود.
وی افزود: این محموله شامل ۲۰۰ تن کود سوپر فسفات تریپل و ۴۰۰ تن کود سوپر فسفات ساده است که با هدف پاسخگویی به نیاز کشتهای زراعی و باغی استان یزد، تأمین و به انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منتقل شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با تأکید بر نظارت کیفی بر نهادههای ورودی، اظهار کرد: همزمان با تخلیه این محمولهها در آذرماه سال جاری، عملیات نمونهبرداری با حضور نمایندگان تولیدکنندگان، کارشناسان مربوط و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام شد تا کیفیت کودها مطابق با استانداردهای مورد تأیید و اطمینانبخش باشد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان و بهرهبرداران میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی، ثبت درخواست و پیگیری مسائل مرتبط با تأمین و توزیع نهادهها، از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۵۹ و همچنین سامانه پایش کود و پایگاه اطلاعرسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانیهای www.assc.ir -www.payeshkood.ir اقدام کنند.