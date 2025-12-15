به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۱۲ تیم حضور داشتند که به صورت تیمی مختلط رقابت کردند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم ایران با ترکیب سپهر اعتمادپور، پویا شفیعی فرد، فرشته اقتداری و فاطمه فلاحتی در این مسابقات شرکت کرد.

نتیجه مسابقات به این شرح است:

* فینال:

هنگ کنگ ۰ - ۳ هند

- دیدار رده بندی برگزار نشد و تیم‌های ژاپن و مصر سوم مشترک شدند. تیم هند نخستین بار قهرمان شد.

- در این دوره تیم ایران برای اولین بار حضور یافت که در دور گروهی و در گروه ۴، ۰ - ۴ از ژاپن و مصر شکست خورد و در دیدار برای رده‌های ۹ تا ۱۲ با نتیجه ۱ - ۳ از کره جنوبی و لهستان شکست خورد و ۲ - ۲ (با امتیاز شماری) برزیل را مغلوب کرد و در رده دهم قرار گرفت.

- در تاریخ جام جهانی اسکواش که از سال ۱۹۹۶ برگزار شده است، تیم مصر با دو قهرمانی و دو سومی رکورد دار است و تیم‌های انگلیس با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی دوم و استرالیا با یک قهرمانی و دو سومی در رده سوم هستند. تیم هند با یک قهرمانی و سومی چهارم است.