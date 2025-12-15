به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در اقدامی خداپسندانه و در راستای ترویج فرهنگ وقف، مرحوم حاج غلامرضا قربانی ساکن شهر صفی آباد، ۴ ساعت آب کشاورزی را وقف برگزاری مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام کرد.

ایشان در این چاه عمیق صاحب ۸ ساعت آب و اراضی بوده که ۴ ساعت ان را به فرزندان خود داده و ۴ ساعت دیگر را وقف مراسم اربعین حسینی کرده است که هر ساله با کاشت این زمین‌ها و جمع آوری محصول و فروش آن درآمد آن را در روز اربعین حسینی مراسم عزاداری برپا و بیش از ۸۰۰ نفر از اطعام حسینی بهره‌مند می‌شوند.

لازم به ذکر است: که فرزند ارشد ایشان در تبعیت از پدرش اقدام به وقف ۶۰ درخت پسته برای برگزاری مراسم ایام فاطمیه نیز کرده است.