یک دستگاه کامیون حامل ۸۶ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد تومان در شهرستان شهرضا توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران انتظامی پاسگاه مقصودبیک هنگام گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.
شکرالله پورخاقان افزود: در بازرسی از این خودرو ۸۶ رأس گوسفند قاچاق بدون مجوز و مدارک قانونی کشف شد.
وی ارزش احشام کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد وادامه داد: در این خصوص یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.