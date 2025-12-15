به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: مأموران انتظامی پاسگاه مقصودبیک هنگام گشت زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

شکرالله پورخاقان افزود: در بازرسی از این خودرو ۸۶ رأس گوسفند قاچاق بدون مجوز و مدارک قانونی کشف شد.

وی ارزش احشام کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد وادامه داد: در این خصوص یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.